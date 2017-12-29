ДТП

Константин Большаков
29 Декабря, 2017 12:08

Названа причина наезда автобуса на остановку в Москве

ДТП с автобусом в Москве.
Источник: vk.com
#ДТП с автобусом

#автобус

#авария
, 29 Декабря - DIXINEWS.

Правоохранительные органы назвали предварительную причину ДТП с автобусом. Версия теракта даже не рассматривается.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что причиной наезда автобуса на остановку на улице Сходненской стала потеря управления. Водитель, по словам полицейских, попытался уйти от столкновения с другой машиной, но не справился с управлением и врезался в остановку.

- Обошлось без погибших, три человека пострадали, им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб, - передаёт «Интерфакс» слова руководителя пресс-службы столичной полиции Юрия Титова.

Напомним, ДТП произошло сегодня утром, 29 декабря. На улице Сходненской водитель автобуса снёс остановку общественного транспорта.

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