|
Константин Большаков
29 Декабря, 2017 10:12
В Турции арестовали нового фигуранта по делу об убийстве российского посла
Убийство Андрея Карлова.
Источник: ria.ru
, 29 Декабря - DIXINEWS.
Турецкие власти арестовали ещё одного человека, который может быть причастен к убийству посла РФ. Об этом пишут местные СМИ.
В Анкаре решением суда был арестован Мустафа Тимур Озкан, который являлся организатором выставки, где застрелили российского посла в Турции Андрея Карлова. Ему предъявлено обвинение в преднамеренной попытке участия в убийстве.
Расследование велось во взаимодействии с российскими спецслужбами. В результате следователи получили информацию с мобильного телефона обвиняемого, что позволило сделать вывод о его причастности к преступлению.
Напомним, Андрея Карлова, российского дипломата, застрелили на открытии фотовыставки в декабре 2016 года. Террористом был Мевлю Мерт Алтынташ, полицейский, которого ликвидировали на месте.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия