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Константин Большаков
29 Декабря, 2017 10:12

В Турции арестовали нового фигуранта по делу об убийстве российского посла

Убийство Андрея Карлова.
Источник: ria.ru
#Турция

#убийство

#Карлов
, 29 Декабря - DIXINEWS.

Турецкие власти арестовали ещё одного человека, который может быть причастен к убийству посла РФ. Об этом пишут местные СМИ.

В Анкаре решением суда был арестован Мустафа Тимур Озкан, который являлся организатором выставки, где застрелили российского посла в Турции Андрея Карлова. Ему предъявлено обвинение в преднамеренной попытке участия в убийстве.

Расследование велось во взаимодействии с российскими спецслужбами. В результате следователи получили информацию с мобильного телефона обвиняемого, что позволило сделать вывод о его причастности к преступлению.

Напомним, Андрея Карлова, российского дипломата, застрелили на открытии фотовыставки в декабре 2016 года. Террористом был Мевлю Мерт Алтынташ, полицейский, которого ликвидировали на месте.

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