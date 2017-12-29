В Турции арестовали нового фигуранта по делу об убийстве российского посла

Турецкие власти арестовали ещё одного человека, который может быть причастен к убийству посла РФ. Об этом пишут местные СМИ.

В Анкаре решением суда был арестован Мустафа Тимур Озкан, который являлся организатором выставки, где застрелили российского посла в Турции Андрея Карлова. Ему предъявлено обвинение в преднамеренной попытке участия в убийстве.

Расследование велось во взаимодействии с российскими спецслужбами. В результате следователи получили информацию с мобильного телефона обвиняемого, что позволило сделать вывод о его причастности к преступлению.

Напомним, Андрея Карлова, российского дипломата, застрелили на открытии фотовыставки в декабре 2016 года. Террористом был Мевлю Мерт Алтынташ, полицейский, которого ликвидировали на месте.