В Госархиве подтвердили любовную связь Николая II и Матильды

В Госархиве рассказали о том, что балерина была беременна от последнего императора России. Подтверждена подлинность ранее найденных документов.

Директор Госархива Лариса Рогова заявила, что документы, говорящие о беременности балерины Матильды Кшесинской от тогда ещё цесаревича Николая II из архива последней настоящие. Об этом госпожа Рогова заявила радио «Говорит Москва».

- Имеется зачёркнутый фрагмент воспоминаний, приведённый журналистом «МК» в его статье, - сказала Лариса Рогова. - Пометки в машинопописном варианте воспоминаний сделаны рукой Кшесинской.

Ранее журналист «Московского комсомольца» писал, что нашёл отрывок из дневников Кшесинской, который позволяет сделать вывод о беременности Матильды от Николая II. В частности, Кшесинская утверждала, что потеряла ребёнка, когда вылетела из саней.

- Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда. Я часто сожалела, что не имела, - писала балерина.