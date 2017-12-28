Экономика

Константин Большаков
28 Декабря, 2017 17:27

В Киеве рассказали о готовности покупать российский газ

Пётр Порошенко.
Источник: unian.net
#Украина

#газ

#Порошенко
Москва, 28 Декабря - DIXINEWS.

Власти Украины рассказали, что готовы приобретать российский газ. Правда, при некоторых условиях.

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что Киев может закупать российский газ, но только если тот станет дешёвым. Видео выступления украинского лидера опубликовано в социальных сетях, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- Они стучат: может, возьмёте наш газ? Да нет, у нас всё хорошо. Если он будет дешёвый, честный и некоррупционный - пожалуйста, - заявил Порошенко.

По словам Петра Порошенко, дешёвый газ из России нужен Украине, чтобы снизить тарифы для жителей страны. Отметим, что соседняя страна не покупает российский газ уже более двух лет, с осени 2015 года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Кремле обеспокоены поставками летального оружия в Украину
Задержание российского шпиона в Украине попало на видео
26 стран отказались признать Россию оккупантом
Читайте в рубрике:
Фасилити услуги, что это такое?
"Аэрофлот" стал мировым лидером согласно World Travel Awards 2017
Зарплата российских чиновников увеличится

Путин поручил правительству решать проблему низких доходов россиян
Путин пообщался с детьми, приехавшими на Кремлевскую елку
Ученые утверждают, что Ноев ковчег существует
Таксисты наживаются на предновогодней суете и пробках
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тариф на теплоснабжение снизится в Нижнем Новгороде
Добрянка, 28 Декабря, 19:52.
Житель Прикамья взыскал с работодателя невыплаченный коэффициент
Казань, 28 Декабря, 19:00.
Власти Татарстана избрали нового президента Федерации баскетбола
Москва, 28 Декабря, 17:43.
В Госархиве подтвердили любовную связь Николая II и Матильды
Москва, 28 Декабря, 17:27.
В Киеве рассказали о готовности покупать российский газ
Чайковский, 28 Декабря, 16:22.
Чайковский мясокомбинат вновь награждён за "100 лучших товаров России"
Казань, 28 Декабря, 15:47.
Особенности национальной кухни народов России - от маркетологов "БКК"
Московская область, 28 Декабря, 15:05.
Звонки в Бинбанк стали бесплатными по всей планете
Воронеж, 28 Декабря, 15:00.
Двух полицейских уволили за информирование похоронного бюро о смерти людей в Воронеже
Москва, 28 Декабря, 14:48.
Российские флаги всё-таки появятся на Олимпиаде-2018
Челябинск, 28 Декабря, 14:24.
Челябинцы рассказали, куда мечтают уехать из России
Ростов-на-Дону , 28 Декабря, 14:07.
Забывчивые пассажиры оставили в такси 4 млн рублей
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия