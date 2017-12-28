В Киеве рассказали о готовности покупать российский газ

Власти Украины рассказали, что готовы приобретать российский газ. Правда, при некоторых условиях.

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что Киев может закупать российский газ, но только если тот станет дешёвым. Видео выступления украинского лидера опубликовано в социальных сетях, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- Они стучат: может, возьмёте наш газ? Да нет, у нас всё хорошо. Если он будет дешёвый, честный и некоррупционный - пожалуйста, - заявил Порошенко.

По словам Петра Порошенко, дешёвый газ из России нужен Украине, чтобы снизить тарифы для жителей страны. Отметим, что соседняя страна не покупает российский газ уже более двух лет, с осени 2015 года.