Финансы

Алексей Мирный
28 Декабря, 2017 15:05

Звонки в Бинбанк стали бесплатными по всей планете

Бинбанк.
Источник: DixiNews
#Бинбанк

#банк

#технологии
Московская область, 28 Декабря - DIXINEWS.

После нового обновления мобильного банка "Бинбанк online 2.0", здесь появилась функция онлайн-звонка в службу поддержки. Таким образом, теперь клиенты смогут бесплатно в любой момент связаться с представителем Бинбанка.

Вызов идёт не через платного сотового оператора, а через интернет. Причем задать свои вопросы сотруднику банка можно из любой точки мира, где есть Сеть. Бинбанк выделил для этого отдельную линию. Пишет "Московский Комсомолец" .

«Хорошим тоном считается наличие у банка клиентской поддержки в чате внутри приложения и в соцсетях, - говорит Игорь Костылев - главный редактор портала Future Banking. - Это очень удобно для тех, кто не привык «висеть» на телефоне, да и вообще больше любит печатать, чем говорить. Это особенно удобно, когда нужно решить вопрос с банком, находясь в роуминге, где телефонная связь стоит дорого, но в отеле есть Wi-Fi».

По словам Костылева, новые банковские приложения предлагают клиентам очень широкий выбор функций. К примеру это подписка на счета, штрафы, ЖКУ, налоговые платежи, пр.

«Ранее в нашем мобильном банке была реализована возможность круглосуточной связи с консультантами банка с помощью чата», – отмечает Алексей Курзяков - начальник отдела мобильных сервисов в Бинбанке.

Напомним, что не так давно мобильный сервис «Бинбанк online 2.0» был признан самым удобным интернет-приложением банков по итогам проведенного компанией UsabilityLab исследования. «Не иметь мобильного сервиса для банка сейчас – значит не иметь клиентов. По статистике развитых банков до трети их клиентов сейчас пользуются только мобильным приложением, и более половины – приложением и интернет-банком совместно. Банки выносят свои сервисы в различные мессенджеры, что также может быть удобно части клиентов, - подводит итоги эксперт Игорь Костылев.

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