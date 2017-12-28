Российские флаги всё-таки появятся на Олимпиаде-2018

В Южной Корее всё-таки будут присутствовать флаги РФ. Правда, с некоторыми ограничениями.

В Доме болельщиков на Олимпиаде 2018 года в Южной Корее разрешат использовать российскую символику: флаги, гербы и т.д. Об этом журналистам рассказал директор Дома Олег Румянцев.

- Традиционной символикой проекта является символ сердца из ленты цветов российского триколора, - сказал господин Румянцев.

По его словам, запрет на российскую символику не распространяется на болельщиков. Напомним, использовать флаги РФ МОК запретил спортсменам из-за допингового скандала. Наши олимпийцы будут выступать за команду «Олимпийские спортсмены из России».