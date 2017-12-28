Промышленность

Алексей Мирный
28 Декабря, 2017 15:47

Особенности национальной кухни народов России - от маркетологов "БКК"

Производство хлеба.
Источник: DixiNews
#БКК

#производство

#культура
Казань, 28 Декабря - DIXINEWS.

Общеизвестно, что Российская Федерация, а раньше Советский Союз являются чуть ли не единственной многонациональной страной мира, в которой отдельные народы никогда не имели собственного государства.

Этот геополитичекий факт лёг в основу философии производства национальных продуктов питания на открытом акционерном обществе «Булочно-кондитерский комбинат».

Учитывая географию и особенности местного рынка, а также высокие требования, которые вносит в среду маркетинга современное поликультурное общество России, на предприятиях ОАО «БКК» начался выпуск продукции, соответствующей нормами Исламской религии. Она поступает на рынок в отдельных торговых направлениях и имеет маркировку «Халяль».

Продукция под марккой «Халяль», которая производит на своих мощностях «Булочно-кондитерский комбинат», в обязательном порядке проходит особый контроль в Комитете по стандартизации «Халяль» при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ). Также она имеет сертификат Республиканского сертификационного методического центра «Тест-Татарстан».

Система обеспечения качества, на предприятии, сертифицирована в соответствии со стандартами ИСО 9001 и ИСО 22000. Наличие такой сертифицированной системы, которая обеспечивает контроль качества, показывает надёжность его постоянного поддержания. Также, этим обеспечивается возможность предприятия производить товары не только согласно требованиями законодательства, но и по индивидуальными пожеланиям заказчика.

Важным фактом является то, что Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» выдала «БКК» свои сертификаты соответствия. Эти документы признаны во всем мире, они подтверждают высокий уровень управления качеством в организации.

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