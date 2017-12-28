"БКК" запускает автоматизированные линии

Не для кого не секрет что в наше время степень автоматизации производства на предприятии является залогом не только выпуска качественной продукции, но и снижения её себестоимости.

Всё это обусловлено тем, что стоимость оплаты труда рабочей силы на данный момент составляет значительную долю себестоимости конечного продукта. В условиях жесткой конкуренции борьба идет за каждый лишний рубль. И поэтому автоматические конвейерные линии, станки и роботы могут заменить человека на производстве, сделав его не только более эффективным, качественным, но и менее затратным.

Открытое акционерное общество «Булочно-кондитерский комбинат» оснащено сегодня самым современным оборудованием в хлебопекарской сфере. Здесь выпускается весьма широкий ассортимент различной хлебобулочной и кондитерской продукции. Работают чешские, итальянские, австрийские, а также отечественные агрегаты и производственные линии.

Как отмечают специалисты ОАО «БКК», российская техника постепенно выходит на новый технологический уровень и уже сегодня на ровне может конкурирует с зарубежными аналогами агрегатов в пищевой сфере.

Только завод "БКК" имеет автоматические линии по изготовлению хлебной и вафельной продукции, снабженные системами контроля за температурой хлеба. Уникальная линия производства "Рондо-Дож", может изготавливать около 60 видов различных изделий одновременно.

Такое производительное оборудование позволило выйти на рынок с новой торговой маркой "Мастер Сластер" и предоставить в её рамках более 100 разновидностей продукции. С такими цифрами "БКК" может считаться лидером среди всех производителей хлеба в Российской Федерации.