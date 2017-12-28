Власть

Константин Большаков
28 Декабря, 2017 11:25

Владимир Путин призвал убивать террористов на месте

Владимир Путин.
Источник: tvc.ru
#Путин

#Кремль

#террористы
Москва, 28 Декабря - DIXINEWS.

Президент РФ дал поручение спецслужбам не церемониться с террористами. Если при задержании они будут представлять угрозу, бандитов нужно ликвидировать.

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня, 28 декабря, перед военнослужащими, побывавшими в Сирии, заявил, что террористов необходимо ликвидировать на месте в случае какой-либо угрозы. Такое заявление глава государства сделал на фоне вчерашнего теракта в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- Совсем недавно ФСБ пресекла ещё одну попытку теракта, а что было бы, если бы сотни, тысячи боевиков из Сирии вернулись к нам обученными, вооружёнными, подготовленными? - сказал Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что дал ФСБ поручение не церемониться с террористами.

- Вчера дал указание директору ФСБ при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, только в рамках закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников и офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте, - добавил Путин.

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