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Константин Большаков
28 Декабря, 2017 10:40
Путин признал взрыв в Санкт-Петербурге терактом
Полицейский на месте взрыва в Питере.
Источник: sputnik.ru
Москва, 28 Декабря - DIXINEWS.
Российский лидер заявил, что произошедшее накануне в Питере было терактом. Об этом он сказал в ходе награждения военных, отличившихся в Сирии.
Президент РФ Владимир Путин в прямом эфире телеканала «Russia Today» на церемонии награждения российских военных, побывавших в Сирии, заявил о теракте в Санкт-Петербурге.
- Вчера в Петербурге был совершён террористический акт, - заявил Владимир Путин.
Ранее силовики отвергали версию о теракте, возбудив уголовное дело по статье о покушении на убийство. Взрыв прогремел 27 декабря в 18:30 часов в магазине «Перекрёсток» по Кондратьевскому проспекту, 44. В результате 10 человек были ранены, никто не погиб.
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