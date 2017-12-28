Путин признал взрыв в Санкт-Петербурге терактом

Российский лидер заявил, что произошедшее накануне в Питере было терактом. Об этом он сказал в ходе награждения военных, отличившихся в Сирии.

Президент РФ Владимир Путин в прямом эфире телеканала «Russia Today» на церемонии награждения российских военных, побывавших в Сирии, заявил о теракте в Санкт-Петербурге.

- Вчера в Петербурге был совершён террористический акт, - заявил Владимир Путин.

Ранее силовики отвергали версию о теракте, возбудив уголовное дело по статье о покушении на убийство. Взрыв прогремел 27 декабря в 18:30 часов в магазине «Перекрёсток» по Кондратьевскому проспекту, 44. В результате 10 человек были ранены, никто не погиб.