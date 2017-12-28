Политика

Константин Большаков
28 Декабря, 2017 10:27

США отвергли иллюзии насчёт дружбы с Россией

Рекс Тиллерсон.
Источник: ap.org
#США

#Госдеп

#Вашингтон
Москва, 28 Декабря - DIXINEWS.

В США заявили, что не питают каких-то иллюзий относительно хороших отношений с РФ. Однако улучшать их необходимо.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в Вашингтоне не имеют иллюзий в отношении режима в России, но при всём этом хотят наладить контакт с Москвой.

- У США сейчас плохие отношения с возродившейся Россией, которая за последнее десятилетие вторглась в Грузию и Украину, подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в выборы в США и других стран, - написал Тиллерсон в статье для газеты «New York Times».

Американский чиновник подчеркнул, что наладить отношения Вашингтон и Москва не смогут, пока не будет урегулирована ситуация в Украине. При этом сотрудничество военных США и РФ в России Тиллерсон назвал взаимовыгодным.

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