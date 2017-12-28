Названо точное число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге

Власти назвали точное число людей, которые были ранены при вчерашнем взрыве. К счастью, погибших нет.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина заявила, что при взрыве в магазине «Перекресток» пострадали тринадцать человек. Из них пять человек отказались ехать в больницу.

- Пятеро из госпитализированных в состоянии средней тяжести, трое - в удовлетворительной, - отметила Анна Митянина.

Ранее по факту случившегося ГУ СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Версия теракта не рассматривается.