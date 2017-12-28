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Константин Большаков
28 Декабря, 2017 09:44
Названо точное число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге
Место происшествия в Санкт-Петербурге.
Источник: vk.com
Санкт-Петербург, 28 Декабря - DIXINEWS.
Власти назвали точное число людей, которые были ранены при вчерашнем взрыве. К счастью, погибших нет.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина заявила, что при взрыве в магазине «Перекресток» пострадали тринадцать человек. Из них пять человек отказались ехать в больницу.
- Пятеро из госпитализированных в состоянии средней тяжести, трое - в удовлетворительной, - отметила Анна Митянина.
Ранее по факту случившегося ГУ СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Версия теракта не рассматривается.
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