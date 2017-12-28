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Константин Большаков
28 Декабря, 2017 09:44

Названо точное число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге

Место происшествия в Санкт-Петербурге.
Источник: vk.com
#взрыв

#перекресток

#расследование
Санкт-Петербург, 28 Декабря - DIXINEWS.

Власти назвали точное число людей, которые были ранены при вчерашнем взрыве. К счастью, погибших нет.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина заявила, что при взрыве в магазине «Перекресток» пострадали тринадцать человек. Из них пять человек отказались ехать в больницу.

- Пятеро из госпитализированных в состоянии средней тяжести, трое - в удовлетворительной, - отметила Анна Митянина.

Ранее по факту случившегося ГУ СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Версия теракта не рассматривается.

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