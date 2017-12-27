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Константин Большаков
27 Декабря, 2017 19:38
В Питере взорвали супермаркет «Перекрёсток»
Место происшествия в Санкт-Петербурге.
Источник: fontanka.ru
Санкт-Петербург, 27 Декабря - DIXINEWS.
В Санкт-Петербурге произошёл взрыв в одном из супермаркетов. Есть пострадавшие.
Как передаёт издание «Фонтанка», в Санкт-Петербурге в магазине «Перекрёсток» по Кондратьевскому проспекту, 44, прогремел взрыв. Три человека получили ранения, они госпитализированы.
У одного из пострадавших тяжёлые травмы, второй и третий с травмами средней и лёгкой степени тяжести.
- Взрыв произошёл в камере хранения, задело одну из касс, на месте ЧП работают полицейские, спасатели, медики, - передаёт издание.
Информацию уже подтвердили в полиции, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».
- Около 18.30 в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прозвучал хлопок. В результате, по предварительным данным, несколько человек пострадали. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
Все обстоятельства уточняются.
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