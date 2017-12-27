ЧП

Константин Большаков
27 Декабря, 2017 19:38

В Питере взорвали супермаркет «Перекрёсток»

Место происшествия в Санкт-Петербурге.
Источник: fontanka.ru
#взрыв

#взрыв в магазине

#перекрёсток
Санкт-Петербург, 27 Декабря - DIXINEWS.

В Санкт-Петербурге произошёл взрыв в одном из супермаркетов. Есть пострадавшие.

Как передаёт издание «Фонтанка», в Санкт-Петербурге в магазине «Перекрёсток» по Кондратьевскому проспекту, 44, прогремел взрыв. Три человека получили ранения, они госпитализированы.

У одного из пострадавших тяжёлые травмы, второй и третий с травмами средней и лёгкой степени тяжести.

- Взрыв произошёл в камере хранения, задело одну из касс, на месте ЧП работают полицейские, спасатели, медики, - передаёт издание.

Информацию уже подтвердили в полиции, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- Около 18.30 в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прозвучал хлопок. В результате, по предварительным данным, несколько человек пострадали. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Все обстоятельства уточняются.

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