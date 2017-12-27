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Константин Большаков
27 Декабря, 2017 16:16
Владимир Путин съездил в Центризбирком
Владимир Путин в Центризбиркоме.
Источник: kremlin.ru
Москва, 27 Декабря - DIXINEWS.
Действующий глава государства съездил в ЦИК. Он подал документы для участия в выборах.
Президент РФ Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства.
- Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию, где подал документы на выдвижение кандидатом на выборах Президента России, которые состоятся в марте 2018 года, - рассказали в Кремле.
По закону все документы будут проверены в течение 5 дней. Запросы ЦИК отправит сразу в 12 ведомств. Кроме того, СМИ сообщают, что члены Центризбиркома пожелали Владимиру Путину удачи на предстоящих президентских выборах.
Накануне Путина в качестве кандидата на выборы в марте 2018 года выдвинула инициативная группа из 668 его сторонников. Сам глава государства на встрече не присутствовал.
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