Власть

Константин Большаков
27 Декабря, 2017 16:16

Владимир Путин съездил в Центризбирком

Владимир Путин в Центризбиркоме.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#выборыпрезидента

#ЦИК
Москва, 27 Декабря - DIXINEWS.

Действующий глава государства съездил в ЦИК. Он подал документы для участия в выборах.

Президент РФ Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства.

- Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию, где подал документы на выдвижение кандидатом на выборах Президента России, которые состоятся в марте 2018 года, - рассказали в Кремле.

По закону все документы будут проверены в течение 5 дней. Запросы ЦИК отправит сразу в 12 ведомств. Кроме того, СМИ сообщают, что члены Центризбиркома пожелали Владимиру Путину удачи на предстоящих президентских выборах.

Накануне Путина в качестве кандидата на выборы в марте 2018 года выдвинула инициативная группа из 668 его сторонников. Сам глава государства на встрече не присутствовал.

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