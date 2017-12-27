Владимир Путин съездил в Центризбирком

Действующий глава государства съездил в ЦИК. Он подал документы для участия в выборах.

Президент РФ Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства.

- Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию, где подал документы на выдвижение кандидатом на выборах Президента России, которые состоятся в марте 2018 года, - рассказали в Кремле.

По закону все документы будут проверены в течение 5 дней. Запросы ЦИК отправит сразу в 12 ведомств. Кроме того, СМИ сообщают, что члены Центризбиркома пожелали Владимиру Путину удачи на предстоящих президентских выборах.

Накануне Путина в качестве кандидата на выборы в марте 2018 года выдвинула инициативная группа из 668 его сторонников. Сам глава государства на встрече не присутствовал.