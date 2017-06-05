Промышленность

Алексей Мирный
10 Января, 2018 15:22

"БКК" стремиться к высоким стандартам управления предприятием

"БКК" и самые высокие стандарты управления предприятием.
Источник: bkk.ru
#БКК

#производство

#предприятия
Казань, 10 Января - DIXINEWS.

Управление предприятием на данный момент становится основой успешности любого бизнеса. В условиях, когда технологии решают все необходимые задачи, остаётся только правильно их использовать.

Открытое акционерное общество «Булочно-кондитерский комбинат» чётко отдаёт себе отчёт в том, что для сохранения лидерских позиций в сегменте булочно-кондитерской промышленности им необходимо постоянно улучшать менеджмент.

На данном предприятии системы управления сертифицированы в соответствии со специальными стандартами ИСО 9001 и ИСО 22000. Эффективность этой управленческой системы, подтверждена абсолютным успехом на рынке. Благодаря этому, в отличии от многих других своих конкурентов, комбинат может производить товары по индивидуальному заказу.

Стоит отметить, учитывая этнические и географические особенности местного рынка, «БКК» начал выпуск продукции, соответствующую нормами религии Ислама. Она в соответствующих торговых точках и имеет маркировку «Халяль». Такие изделия проходят специальный контроль Комитета по стандартизации «Халяль» при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ – прим. ред.). Получен сертификат Республиканского сертификационного методического центра «Тест-Татарстан».

Благодаря всему этому открытое акционерное общество «Булочно-кондитерский комбинат» заслужило высокую оценку на международных конкурсах. Оно является участником и призером различных промышленных конкурсов. Всего получено более 50 наград за всю карьеру, а большинство из них получены в последние годы.

Это - почётные и золотые медали, и дипломы 1-й степени, которые Международной выставке пищевой промышленности, проходящей ежегодно в России. Кроме того, БКК - призёр «Продэкспо», и удостоен нескольких дипломов, которыми награждают на Всероссийском смотре качества кондитерских изделий.

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