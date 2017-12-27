Финансы

Константин Большаков
27 Декабря, 2017 14:15

В Минфине назвали министра с самой высокой зарплатой

Антон Силуанов.
Источник: 24smi.org
#Минфин

#чиновники

#зарплаты
Москва, 27 Декабря - DIXINEWS.

Минфин в первый раз опубликовал данные о средней зарплате российских высокопоставленных чиновников. Информации о силовиках и президенте нет.

Министерство финансов РФ опубликовало данные о средней зарплате высокопоставленных чиновников, глав министерств. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», пятое место с 921 тысячей рублей в месяц оказалось у министра промышленности (данные за 2016 год).

Четвёртое место досталось главе МЧС, он получал в месяц порядка 954 тысяч рублей. Третьим оказался министр энергетики, его среднемесячный заработок составил 1,2 млн рублей.

Вторым в списке оказался министр экономического развития - около 1,3 млн рублей. А министром с самым высоким доходом - глава министерства финансов, он получал в месяц около 1,7 млн рублей. Последний год им был Антон Силуанов.

В сообщении Минфина не указаны зарплаты руководителей силовых ведомства и президента РФ.

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