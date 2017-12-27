Устроивший стрельбу на «Меньшевике» в Москве объяснил свои мотивы

Мужчина, открывший сегодня огонь на одной из фабрик в Москве, рассказал о своих мотивах. Он утверждает, что сам стал жертвой.

Илья Аверьянов, устроивший 27 декабря стрельбу на фабрике «Меньшевик» в Москве, рассказал о своих мотивах журналистам радио «Bussiness FM». Господин Аверьянов утверждает - у него отбирают бизнес и сам он подвёргся нападению.

- У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили. У меня восемь детей. Я уже четыре года бьюсь, а они всё перекупают, подделывают документы, по ним отсуживаются. Сегодня утром я пришёл на работу, меня стали брать штурмом - с пистолетами, оружием, - рассказал Аверьянов.

Бизнесмен говорит, что вынужден был защищать себя, и схватился за своё огнестрельное оружие. Одного из людей он застрелил насмерть. В настоящий момент на территорию фабрики проникли полицейские. Сам Аверьянов заявил, что будет биться до конца.

Свою версию событий рассказали в СУ СКР по Москве, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». По факту случившегося завели уголовное дело.

- Утром 27 декабря 2017 года бывший собственник фабрики, находясь на её территории по улице Иловайской в городе Москве, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики. После этого он достал оружие и совершил несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался, - заявили следователи.

Сейчас силовики проводят комплекс мероприятий по задержанию подозреваемого.