Происшествия

Виктория Грей
27 Декабря, 2017 14:00

В Прикамье спасли рыбаков с оторвавшейся льдины

Спасенные рыбаки.
Источник: dixinews.ru
#Пермь

#рыбаки

#спасатели
Пермь, 27 Декабря - DIXINEWS.

Происшествие произошло 27 декабря 2017 года около 11 часов утра.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, от личного состава пожарного катера «Вьюн-6» 10 отряда федеральной противопожарной службы по г. Перми поступило сообщение о том, что недалеко от базирования катера, находящегося на приколе в Перми в районе речного вокзала Пермь-1, на реке Кама произошёл отрыв льдины с находящимися на ней рыбаками.

Любителей рыбалки отнесло от берега примерно на 20 метров. На место происшествия выехали бригады Пермской краевой службы спасения, Пермской городской службы спасения, сотрудники ГИМС.

Личным составом пожарного катера «Вьюн-6» была спущена на воду вёсельная лодка, с помощью которой с льдины сняли четверых мужчин от 50 до 56 лет. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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