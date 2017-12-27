Появились новые данные о здоровье Олега Табакова

Стало известно об изменении состояния здоровья Олега Табакова. Он пока остаётся в больнице, но медики продолжают бороться за жизнь актёра и режиссёра.

Прославленный актёр и режиссёр Олег Табаков был введён в состояние искусственной комы. В больнице он находится уже больше месяца, с конца ноября. Тогда у него обнаружили сепсис и синдром глубокого оглушения (снижение психической активности, проблемы с речью).

- Он находится в состоянии медикаментозной седации, чтобы снять нагрузку от ослабевших от болезни органов, - рассказали 27 декабря врачи.

Медики продолжают делать всё возможное, чтобы состояние Табакова улучшилось.