Политика

Константин Большаков
27 Декабря, 2017 10:47

В Европе засомневались в демократичности выборов президента РФ

Флаг Евросоюза.
Источник: vk.com
#ЕвроСоюз

#Навальный

#выборыпрезидента
Москва, 27 Декабря - DIXINEWS.

В Европе прокомментировали ситуацию с отказом в участии выборах оппозиционеру Алексею Навальному. По мнению европейцев, это говорит об отсутствии конкуренции в предвыборной кампании.

Европейская внешнеполитическая служба отреагировала на отказ Центральной избирательной комиссии РФ зарегистрировать в качестве кандидата на выборах президента России оппозиционного политика Алексея Навального. Это, напомним, было сделано в связи с непогашенной судимостью последнего.

- Решение ЦИК РФ о том, что мистер Навальный не может участвовать в президентских выборах из-за предполагаемой судимости, вызывает серьёзные сомнения в политическом плюрализме в России и перспективах демократических выборов в 2018 году, - передаёт заявление ЕС корреспондент ИА «DixiNews».

Напомним, Навальному было отказано в регистрации на выборы 25 декабря. После этого он призвал своих сторонников бойкотировать выборы, а в Кремле заявили, что проверят подобные заявления на соответствие законодательству.

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