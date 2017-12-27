Американской авиации запретят доступ к российскому небу

Российские власти собираются существо сократить количество аэродромов, где авиация США может выполнять наблюдательные полёты. Это ответные меры на ограничения со стороны самой Америки.

С 1 января 2018 года Россия собирается сократить число аэродромов, где американская авиация может проводить наблюдательные полёты над территорией РФ. Об этом написали РИА «Новости», которые ссылаются на анонимный источник.

- Это зеркальный ответ на заявленные меры со стороны США в отношении РФ, которые также начнут работу с января, - подчеркнул собеседник.

Насколько известно, Вашингтон собирается запретить наблюдательные полёты над США для российской авиации в воздушном пространстве над Аляской и Гавайями.