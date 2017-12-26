Политика

Константин Большаков
26 Декабря, 2017 13:37

За призыв к бойкоту выборов Кремль накажет Навального

Дмитрий Песков.
Источник: ntv.ru
#Навальный

#Песков

#Кремль
Москва, 26 Декабря - DIXINEWS.

В Кремле отреагировали на заявления оппозиционера Алексея Навального. Последний призывал своих сторонников бойкотировать выборы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Алексея Навального не допустили к регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства. По словам господина Пескова, то, что Навальный не примет участия в выборах, никак не снижает интерес к ним.

Вместе с этим Песков подчеркнул, что призывы Навального устроить бойкот выборов будут проверены.

- На предмет соответствия или противоречия нашему законодательству, - подчеркнул чиновник.

Напомним, накануне ЦИК отказал Навальному в регистрации на выборах президента РФ в марте 2018 года. В связи с этим опальный политик призвал своих сторонников не ходить на голосование.

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