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Константин Большаков
26 Декабря, 2017 13:37
За призыв к бойкоту выборов Кремль накажет Навального
Дмитрий Песков.
Источник: ntv.ru
Москва, 26 Декабря - DIXINEWS.
В Кремле отреагировали на заявления оппозиционера Алексея Навального. Последний призывал своих сторонников бойкотировать выборы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Алексея Навального не допустили к регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства. По словам господина Пескова, то, что Навальный не примет участия в выборах, никак не снижает интерес к ним.
Вместе с этим Песков подчеркнул, что призывы Навального устроить бойкот выборов будут проверены.
- На предмет соответствия или противоречия нашему законодательству, - подчеркнул чиновник.
Напомним, накануне ЦИК отказал Навальному в регистрации на выборах президента РФ в марте 2018 года. В связи с этим опальный политик призвал своих сторонников не ходить на голосование.
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