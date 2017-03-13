"БКК" становится лидером по ассортименту хлеба в России

Открытое акционерное общество «Булочно-кондитерский комбинат» образовано ещё в 1986 году, оно сохранило богатые традиции. Всё вокруг меняется, "БКК" продолжает сохранять высокие стандарты качества.

Данное предприятие в Республики Татарстан является одним из мощнейших в хлебопекарном деле. Оно развивается быстрыми темпами и имеет хорошие перспективы на отечественном рынке. По скорости роста, количеству инноваций, по ассортименту продукции, во многом, и по качественному показатель производства, БКК занимает лидирующие позиции в регионе.

ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» оснащен новым оборудованием. Здесь выпускается большой ассортимент кондитерской и хлебобулочной продукции. Есть чешские, австрийские, итальянские и, конечно, отечественные производственные агрегаты. По словам специалистов фирмы, «наша техника постепенно выходит на новый уровень и уже на ровне конкурирует с зарубежными аналогами в пищевой сфере».

Завод «БКК» имеет автоматические линии изготовления хлебной и вафельной продукции, которые снабжены системами контроля за температурой изделия. Линия производства «Рондо-Дож» - уникальна и может изготавливать одновременно около 60 видов различных изделий.

Данное производительное оборудование позволило компании выйти на рынок с новой торговой маркой «Мастер Сластер» и предоставить более 100 разновидностей новой продукции. С данными цифрами «БКК» становится лидером и среди всех производителей хлеба в России.