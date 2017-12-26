Forward пересаживает Россию на экотранспорт

Несмотря на то, что Россия является мировым лидером в топливно-энергетической сфере, для нас также остаётся весьма актуальным разработка и внедрение новых энергоэффективных технологий. Именно этим и занимаются многие отечественные компании в том числе компания Forward.

Это предприятие с 2009 года на рынке производства велосипедов и различной велопродукции. Выбрав для себя это направление однажды, здесь чётко придерживаются данной линии и в наше время их продукция становится всё более актуальна.

Не для кого не секрет, что во многих странах мира: и в Европе, и в Азии, значительную долю транспортных средств на улицах городов составляют различные несамоходные средства, такие как велосипеды различных конструкций, самокаты и прочее.

Так в одном из городов в Нидерландах автомобили на двигателях внутреннего сгорания отсутствуют практически полностью, а основная часть горожан перемещается на велосипедах.

Forward расположил производство своих велосипедов в Перми, также здесь имеется оптовая база. В Москве имеется оптовая база и розничный магазин по продаже велосипедов и запасных частей к ним. Как отмечают производители, ассортимент велотехники обновляется каждый сезон.

Российская компания Forward инвестирует средства в развитие собственного производства велосипедов. Так к примеру, декабре 2017 года компания запустила новую линию покраски ободов велосипедов, что свидетельствует о развитии и перспективности данного направления на рынке.

"Локализация производства в России позволила снизить таможенные издержки при ввозе импортных комплектующих. Кроме того, собственное производство означает финансовую устойчивость, уменьшение зависимости от курса валют. Велосипеды брендов компании продаются в России и странах СНГ", - рассказал журналистам ИА DixiNews руководитель отдела продвижения компании Forward Элина Еренко.

Кроме местного рынка, компания Forward, поставляет свои велосипеды за рубеж, к примеру в Казахстан. На данный момент в планах предприятия выход и на другие российские и международные рынки сбыта.