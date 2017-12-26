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Константин Большаков
26 Декабря, 2017 11:46
Назван доход московской казны за счёт платных парковок
Зона платной парковки.
Источник: afisha.ru
Москва, 26 Декабря - DIXINEWS.
В Москве подсчитали пятилетний доход в казну города за счёт платных автомобильных парковок. Сумма оказалась вполне приличной.
За пять лет, начиная с 1 ноября 2012 года, в московскую казну удалось собрать более 15 млрд рублей за счёт платных автопарковок. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», деньги были направлена на благоустройство районов, где находятся парковки.
- Всего же с 1 ноября 2012 года собрано 15,2 млрд рублей, - рассказали представители ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
В Москве действуют платные парковки более чем на тысячи улицах. Они рассчитаны на 80 тысяч мест, стоимость часа парковки начинается от 40-200 рублей в зависимости от расположения района.
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