Назван доход московской казны за счёт платных парковок

В Москве подсчитали пятилетний доход в казну города за счёт платных автомобильных парковок. Сумма оказалась вполне приличной.

За пять лет, начиная с 1 ноября 2012 года, в московскую казну удалось собрать более 15 млрд рублей за счёт платных автопарковок. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», деньги были направлена на благоустройство районов, где находятся парковки.

- Всего же с 1 ноября 2012 года собрано 15,2 млрд рублей, - рассказали представители ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

В Москве действуют платные парковки более чем на тысячи улицах. Они рассчитаны на 80 тысяч мест, стоимость часа парковки начинается от 40-200 рублей в зависимости от расположения района.