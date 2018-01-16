Промышленность

Алексей Мирный
16 Января, 2018 12:43

ЗАО «Агрофирма "Мясо"» запустило роботизированный животноводческий комплекс

Перед Новым годом на Чайковском мясокомбинате заработали роботы.
Источник: DixiNews
#ЧайковскийМясокомбинат

#робототехника

#сельскоехозяйство
Чайковский, 16 Января - DIXINEWS.

В Пермском крае не много сельскохозяйственных предприятий, которые могут похвастаться высокотехнологичным оснащением производства.

К концу 2017 года ЗАО «Агрофирма "Мясо"» ввели в строй новый роботизированный животноводческий комплекс, который практически построен с нуля, на базе бывшего корпуса №1 для крупного рогатого скота в подсобном хозяйстве п. Прикамский Чайковского муниципального района. Здесь согласно техзаданию будут размещаться около 380 голов, с доильными робототехническими агрегатами и специальным родильным комплексом.

Все намеченные планы были выполнены в срок и в новый год предприятие вступило с новым животноводческим комплексом.

Оснащение этого проекта компьютеризированной техникой - задача с наивысшим приоритетом. Здесь построен высокотехнологичный комплекс, способный не только повысить удои молока, но и создать предпосылки для дальнейшего разрастания поголовья скота. Большая часть работ, а это кормление, доение, ветеринарный мониторинг за состоянием животных, уборка помещений и другие полезные в корпусе работы будут осуществлять роботы. В автоматических комплексах, куда животные приходят на дойку, специальные датчики считывают её номер, рукав для доения способен чистить и мыть вымя животного, проводить контроль за процедурой доения, считывать температуру, определять состояние животного, а внутренние датчики комплекса отсекают качественное молоко и по трубопроводам оно автоматически поступает в танк, установленный в специальном помещении. Вся процедура полностью автоматизирована и не требует большого количества специалистов. Весь комплекс способны обслуживать два человека - мастер по оборудованию и ветеринар, которому с помощью смс-оповещения и специальной программы будет передана необходимая информация в случае болезни животного.

«Устанавливается 3 независимых робототехнических установки, каждая из них рассчитана на 70 голов скота – соответственно всего будет обслуживаться 210 дойных коров. Также в состав и задачи комплекса будет входить обеспечение родильного отделения на 270 коров», - поделился с журналистом ИА «DixiNews» главный агроном ЗАО «Агрофирма "Мясо"» Александр Александрович Матвеев.

Стоит отметить, что на комплексе вновь применили последние технологии по освещению и вентиляции. В крыше сделан специальный световой конёк, который способен дать естественный свет для корпуса, а также служить дополнительной вентиляцией помещения.

Тем не менее, самым важным нововведением, по словам сотрудников дочернего предприятия холдинга ООО "Прикамье", является введение в производство программы управления стадом. Это единый информационный центр, в котором связаны все ключевые элементы оборудования и технологических процессов.

«Благодаря этой системе, мы отслеживаем и контролируем жвачку всех коров - время и количество кормления. Новое оборудование позволяет осуществлять автоматическую подачу комбикормов той или иной коровке в необходимом количестве», - говорит о наработках главный агроном ЗАО «Агрофирма "Мясо"» Александр Александрович Матвеев.

«Роботы также определяют охоту коров, потребность в размножении. Осуществляют контроль доения. Теперь мы можем определять сколько доек должно подходить», - рассказывают о подробностях технологических процессов специалисты.

Таким образом, за вводом в строй новых робототехнических комплексов для сельского хозяйства стоить развитие всей отрасли в целом. Такие тенденции определены не только для Пермского края, но и для всех регионов России.

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