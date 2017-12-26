ДТП

Константин Большаков
26 Декабря, 2017 11:22

Задавивший людей в Москве водитель автобуса экстренно госпитализирован

Виктор Тихонов.
Источник: life.ru
#ДТП с автобусом

#авария

#славянскийбульвар
Москва, 26 Декабря - DIXINEWS.

Водитель автобуса, накануне сбивший людей в подземном переходе, госпитализирован с тяжёлой травмой. Его состояние врачи называют тяжёлым.

58-летний Виктор Тихонов, водитель автобуса, который накануне задавил людей в подземном переходе на станции метро «Славянский бульвар», госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Его состояние оценивается как тяжёлое, в связи с чем следователи прекратили допрос.

- Тяжёлое состояние, произошло кровоизлияние в мозг, допрашивать нельзя, - передаёт слова источника ТАСС. - Госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы им. Боткина.

Напомним, в результате вчерашней аварии погибли четыре человека, ещё одиннадцать получили различные травмы. Сам водитель автобуса был трезв, он утверждает, что машина начала неуправляемое движение после того, как он снялся с ручного тормоза.

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