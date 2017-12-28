Чайковский мясокомбинат вновь награждён за "100 лучших товаров России"

Чайковский мясокомбинат, известный производитель мясной продукции в Пермском крае получил ряд наград в премии "100 лучших товаров России". Сразу в нескольких номинациях производитель был отмечен грамотами и дипломами.

Это уже не первый раз, когда это предприятие завоёвывает подобные награды. Всероссийский конкурс программы "100 лучших товаров России" проводится ежегодно, он призван обозначить лучших производителей в самых разных отраслях и стимулировать их к созданию качественных продуктов.

Так, почётным "Дипломантом" конкурса стала продукция Чайковского мясокомбината, высокую оценку получила «Колбаса сырокопчёная "Сервелат", мясной продукт категории А». Этой наградой удостоен новый вид сырокопчёной колбасы, выпуск которой стал возможен благодаря проведённой реконструкции колбасного цеха и вводу нового модернизированного цеха. При чем этот же продукт получил и грамоту в рубрике "Новинка".

Лауреатом конкурса стал «Полуфабрикат рубленный из мяса птицы в тесте, замороженный "Пельмени из индейки"», производство которого стало возможным в 2016 году. После заключения контракта на поставки от крупного производителя мяса индейки из Глазова, на предприятии введена новая линейка продукции, которая сегодня набирает популярность и уже пользуется спросом у покупателей. Продукт из мяса индейки может считаться деликатесным. Он тоже был отмечен и получил почетную награду в категории "Новинки".

Кроме того, знаком "Отличник качества" была отмечена начальник колбасного цеха Тамара Федоровна Войтенко.

Все награды вручал первый вице-президент МОО «Академия проблем качества» Б.В. Бойцов, именно его подписью были отмечены все документы и дипломы.

Напомним, что Чайковский мясокомбинат, который входит в холдинг Агрофирмы "Мясо", сегодня выпускает более 200 видов мясной продукции. Это и варёные, и полукопчёные, и варёно-копчёные колбасы, различные деликатесы и мясные полуфабрикаты и другие мясные изделия.

Каждый месяц производитель предлагает новые изделия или полуфабрикаты. Ассортимент мясокомбината постоянно растёт. В фирменных торговых магазинах от Чайковского мясокомбината "Мясная легенда" регулярно проходят дегустации продукции, где покупатель всегда может испробовать новые мясные деликатесы.

«Сегодня в состав нашего агрохолдинга входят сельскохозяйственные угодья, свиноводческие и животноводческие комплексы, мясокомбинат и сеть собственных фирменных магазинов «Мясная легенда», - отмечает в интервью журналисту ИА DixiNews генеральный директор ЗАО "Агрофирмы "Мясо" Игорь Валентинович Ким, - Наше предприятие в этом году отмечает 55-летний юбилей и нам особенно приятно получать такие награды на кануне празднования юбилея и Нового года. Заверяю, что коллектив предприятия продолжит и дальше радовать наших покупателей качественной и достойной продукцией".