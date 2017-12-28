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Алексей Мирный
28 Декабря, 2017 16:22
Чайковский мясокомбинат вновь награждён за "100 лучших товаров России"
Победитель премии «Колбаса сырокопчёная "Сервелат", мясной продукт категории А».
Источник: DixiNews
Чайковский, 28 Декабря - DIXINEWS.
Чайковский мясокомбинат, известный производитель мясной продукции в Пермском крае получил ряд наград в премии "100 лучших товаров России". Сразу в нескольких номинациях производитель был отмечен грамотами и дипломами.
Это уже не первый раз, когда это предприятие завоёвывает подобные награды. Всероссийский конкурс программы "100 лучших товаров России" проводится ежегодно, он призван обозначить лучших производителей в самых разных отраслях и стимулировать их к созданию качественных продуктов.
Лауреатом конкурса стал «Полуфабрикат рубленный из мяса птицы в тесте, замороженный "Пельмени из индейки"», производство которого стало возможным в 2016 году. После заключения контракта на поставки от крупного производителя мяса индейки из Глазова, на предприятии введена новая линейка продукции, которая сегодня набирает популярность и уже пользуется спросом у покупателей. Продукт из мяса индейки может считаться деликатесным. Он тоже был отмечен и получил почетную награду в категории "Новинки".
Кроме того, знаком "Отличник качества" была отмечена начальник колбасного цеха Тамара Федоровна Войтенко.
Все награды вручал первый вице-президент МОО «Академия проблем качества» Б.В. Бойцов, именно его подписью были отмечены все документы и дипломы.
Каждый месяц производитель предлагает новые изделия или полуфабрикаты. Ассортимент мясокомбината постоянно растёт. В фирменных торговых магазинах от Чайковского мясокомбината "Мясная легенда" регулярно проходят дегустации продукции, где покупатель всегда может испробовать новые мясные деликатесы.
«Сегодня в состав нашего агрохолдинга входят сельскохозяйственные угодья, свиноводческие и животноводческие комплексы, мясокомбинат и сеть собственных фирменных магазинов «Мясная легенда», - отмечает в интервью журналисту ИА DixiNews генеральный директор ЗАО "Агрофирмы "Мясо" Игорь Валентинович Ким, - Наше предприятие в этом году отмечает 55-летний юбилей и нам особенно приятно получать такие награды на кануне празднования юбилея и Нового года. Заверяю, что коллектив предприятия продолжит и дальше радовать наших покупателей качественной и достойной продукцией".
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