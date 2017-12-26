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Константин Большаков
26 Декабря, 2017 09:57
Водителя автобуса, въехавшего в толпу, назвали нормальным человеком
ДТП в Москве.
Источник: vk.com
Москва, 26 Декабря - DIXINEWS.
Сосед водителя автобуса, который въехал в подземный переход, назвал его нормальным человеком. Причины случившегося до сих пор не понятны.
Как рассказал в интервью журналистам телеканала «Рен-ТВ» мужчина, живущий по соседству с водителем автобуса, который 25 декабря врезался в людей в подземном переходе станции метро «Славянский бульвар», тот был совершенно обычным человеком.
- Нормальный человек, не пил ничего, - сказал мужчина. - Не знаю, как это случилось. Бывают же несчастные случаи, может, реакция не сработала.
Напомним, в результате вчерашней аварии погибли 4 человека, ещё 11 получили ранения. Водителя автобуса задержали. Он утверждает, что у многотонной машины отказали тормоза, однако видеокамеры зафиксировали, что руль автобуса был повёрнут в сторону подземного перехода.
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