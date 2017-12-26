Спорт

Константин Большаков
26 Декабря, 2017 09:20

Мутко заявил о возвращении в РФС

Виталий Мутко.
Источник: sport-express.ru
#Мутко

#футбол

#РФС
Москва, 26 Декабря - DIXINEWS.

Виталий Мутко покинул пост главы Российского футбольного союза из-за санкций после допингового скандала. Однако вскоре пообещал вернуться.

Вице-премьер Виталий Мутко на ближайшие полгода покинет пост главы РФС. По словам чиновника, свободное время он планирует уделить судам с Международным олимпийским комитетом, который отстранил его от Игр в Южной Корее.

- Меня никто никогда не уличал, не обвинял, но я готов нести ответственность, - заявил Мутко. - После решения МОК по участию сборной РФ на Олимпиаде 2018 я даже не думал ни о каких апелляциях по своей персоне.

Однако Виталий Мутко подчеркнул, что если не будет судиться, значит, автоматически признает свою виновность. Апелляцию в спортивный арбитражный суд он собирается подавать уже сегодня, 26 декабря. Должность главы РФС временно займёт гендиректор организации Александр Алаев.

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