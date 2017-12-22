Армия и оружие

Константин Большаков
22 Декабря, 2017 17:23

Владимир Путин сделает российскую армию лучшей в мире

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Источник: kremlin.ru
#армия

#Путин

#вооружения
Москва, 22 Декабря - DIXINEWS.

Глава государства сегодня заявил, что армия РФ должна стать самой сильной в мире. Соответствующая задача поставлена перед ответственными лицами.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ призвал продолжить улучшения Вооружённых сил страны. Российский лидер подчеркнул, что наша армия должна стать сильнейшей и лучшей в мире.

- Россия должна быть абсолютным лидером в строительстве армии нового поколения, нового технологического уклада, - заявил Путин.

Глава государства заметил, что в ближайшем будущем нужно продолжить последовательную работу по качественному развитию российской армии. Глубокие трансформации в экономике и технологии, сказал президент, не могут не затронуть военную сферу.

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