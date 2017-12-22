Общество

Константин Большаков
22 Декабря, 2017 16:04

Патриарх Кирилл удостоился прижизненного памятника

Сергей Собянин и патриарх Кирилл.
Источник: tvc.ru
#РПЦ

#патриарх

#Кирилл
Москва, 22 Декабря - DIXINEWS.

В ближайшее время возле одного из самых знаменитых храмов России появится памятник нынешнему патриарху. Это уже одобрил московский мэр.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому возле храма Христа Спасителя будут установлены шестнадцать памятников всем отечественным патриархам. Среди них и действующий глава РПЦ Кирилл. Фигуры священнослужителей будут отлиты из бронзы. Высота памятников достигнет 4 метров, пишут «Известия».

Эту информацию уже прокомментировали в РПЦ. В частности, в Церкви назвали патриархов фигурами вне времени.

- Каждый из патриархов занял своё историческое место, а действующий патриарх - фигура, уже написанная на скрижалях истории, и история не измеряется длиною жизни человека, - заявил представитель пресс-службы Русской православной церкви Леонид Калинин.

Созданием памятников займётся известный скульптор Салават Щербаков. Одна из последних его работ - памятник Михаилу Калашникову, который установили в Оружейном сквере.

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