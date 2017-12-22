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Константин Большаков
22 Декабря, 2017 15:39
Лавров проверил карманы пальто Джонсона
Борис Джонсон и Сергей Лавров.
Источник: мид.рф
Москва, 22 Декабря - DIXINEWS.
Встреча глав МИД России и Великобритании оказалась по-дружески тёплой. Дипломаты даже успели обменяться шутками перед прессой.
22 декабря в особняке МИД РФ прошли переговоры главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова и его британского коллеги Бориса Джонсона. По итогам встречи господин Лавров признался, что в отношениях двух стран ещё есть проблемы.
- Состояние российско-британских отношений сегодня нельзя назвать удовлетворительными, - передаёт слова Сергея Лаврова корреспондент ИА «DixiNews».
Несмотря на это, между двумя дипломатами сложились весьма дружелюбные отношения. Это подтверждает тот факт, что по прибытии в особняк МИД РФ Борис Джонсон передал своё пальто Сергею Лаврову. Британский чиновник подчеркнул, что это говорит о взаимном доверии политиков.
- Как только я приехал сюда, тут же отдал пальто со всем содержимым карманов Сергею Лаврову. Я знал, что он за ними присмотрит и ничего дурного не произойдёт, - сказал Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с главой российского МИД после встречи.
В ответ на это Сергей Лавров пошутил, что карманы пальто Бориса Джонсона были пустыми.
- То есть, вы уже обыскали карманы? - смеясь, поинтересовался Джонсон.
В ходе встречи Джонсон и Лавров обсудили ряд проблем совместного сотрудничества, а также внешнеполитическую обстановку в мире, добавляют в пресс-службе МИД РФ.
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