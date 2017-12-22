Власть

Константин Большаков
22 Декабря, 2017 15:39

Лавров проверил карманы пальто Джонсона

Борис Джонсон и Сергей Лавров.
Источник: мид.рф
#Лавров

#МИД

#Великобритания
Москва, 22 Декабря - DIXINEWS.

Встреча глав МИД России и Великобритании оказалась по-дружески тёплой. Дипломаты даже успели обменяться шутками перед прессой.

22 декабря в особняке МИД РФ прошли переговоры главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова и его британского коллеги Бориса Джонсона. По итогам встречи господин Лавров признался, что в отношениях двух стран ещё есть проблемы.

- Состояние российско-британских отношений сегодня нельзя назвать удовлетворительными, - передаёт слова Сергея Лаврова корреспондент ИА «DixiNews».

Несмотря на это, между двумя дипломатами сложились весьма дружелюбные отношения. Это подтверждает тот факт, что по прибытии в особняк МИД РФ Борис Джонсон передал своё пальто Сергею Лаврову. Британский чиновник подчеркнул, что это говорит о взаимном доверии политиков.

- Как только я приехал сюда, тут же отдал пальто со всем содержимым карманов Сергею Лаврову. Я знал, что он за ними присмотрит и ничего дурного не произойдёт, - сказал Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с главой российского МИД после встречи.

В ответ на это Сергей Лавров пошутил, что карманы пальто Бориса Джонсона были пустыми.

- То есть, вы уже обыскали карманы? - смеясь, поинтересовался Джонсон.

В ходе встречи Джонсон и Лавров обсудили ряд проблем совместного сотрудничества, а также внешнеполитическую обстановку в мире, добавляют в пресс-службе МИД РФ.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Климкин раскрыл подробности встречи с Лавровым
Послом в США назначен уроженец Омска Анатолий Антонов
Читайте в рубрике:
Полтавченко прокомментировал отставку с поста губернатора Санкт-Петербурга
США попросили Россию стать более серьёзной
Кириенко ответил о возможности возглавить штаб Путина

Минобороны представило новый комплекс Военной академии РВСН имени Петра Великого
Сотрудники полиции задержали похитителей мультикассы в Кемеровской области
Израильский предприниматель добывает смолы библейских времен
Полицейские изъяли у жителя Калужской области крупную партию героина
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти РТ утвердили нового министра образования
Волгоград, 23 Декабря, 15:00.
Правительство РФ дало отсрочку на строительство "Волгоград Арены"
Новосибирск, 23 Декабря, 14:00.
Новосибирские власти решили, как должен развиваться регион до 2030 года
Красноярск, 23 Декабря, 13:00.
Красноярский губернатор раскрыл направление экономического форума 2018
Самара, 23 Декабря, 07:00.
Инвестиционный климат Самары улучшился по версии RAEX
Уфа, 23 Декабря, 05:00.
Уфа примет полуфинал чемпионата РФ по мотогонкам на льду
Казань, 22 Декабря, 19:00.
В РТ осудят банду, похитившую бизнесмена и требовавшую его заплатить почти 1 млн
Воронеж, 22 Декабря, 18:00.
Воронежский музей представил выставку, посвященную авиации в годы ВОВ
Москва, 22 Декабря, 17:23.
Владимир Путин сделает российскую армию лучшей в мире
Волгоград, 22 Декабря, 17:00.
В Волгоградской области заработала новая система по вызову экстренных служб
Казань, 22 Декабря, 16:27.
"Спецстрой" - профессионалы с многолетним стажем на рынке лесоматериалов
Пермь, 22 Декабря, 16:06.
Транспортные полицейские Перми провели акцию «Железная дорога ошибок не прощает»
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия