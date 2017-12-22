Лавров проверил карманы пальто Джонсона

Встреча глав МИД России и Великобритании оказалась по-дружески тёплой. Дипломаты даже успели обменяться шутками перед прессой.

22 декабря в особняке МИД РФ прошли переговоры главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова и его британского коллеги Бориса Джонсона. По итогам встречи господин Лавров признался, что в отношениях двух стран ещё есть проблемы.

- Состояние российско-британских отношений сегодня нельзя назвать удовлетворительными, - передаёт слова Сергея Лаврова корреспондент ИА «DixiNews».

Несмотря на это, между двумя дипломатами сложились весьма дружелюбные отношения. Это подтверждает тот факт, что по прибытии в особняк МИД РФ Борис Джонсон передал своё пальто Сергею Лаврову. Британский чиновник подчеркнул, что это говорит о взаимном доверии политиков.

- Как только я приехал сюда, тут же отдал пальто со всем содержимым карманов Сергею Лаврову. Я знал, что он за ними присмотрит и ничего дурного не произойдёт, - сказал Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с главой российского МИД после встречи.

В ответ на это Сергей Лавров пошутил, что карманы пальто Бориса Джонсона были пустыми.

- То есть, вы уже обыскали карманы? - смеясь, поинтересовался Джонсон.

В ходе встречи Джонсон и Лавров обсудили ряд проблем совместного сотрудничества, а также внешнеполитическую обстановку в мире, добавляют в пресс-службе МИД РФ.