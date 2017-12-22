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Константин Большаков
22 Декабря, 2017 14:52
Назван первый официальный кандидат в президенты России
Владимир Жириновский.
Источник: censoru.net
Москва, 22 Декабря - DIXINEWS.
ЦИК зарегистрировал первого кандидата на предстоящие выборы главы государства. Им оказался всем известный политики.
Владимир Жириновский оказался первым официальным кандидатом в президенты РФ, зарегистрированным в Центризбиркоме. Теперь глава ЛДПР может официально открыть специальный счёт для проведения избирательной кампании.
- Постановление принято на заседание Центризбиркома 22 декабря, - рассказали в ЦИК.
Чтобы начать агитацию, Владимиру Жириновскому предстоит сформировать избирательный фонд.
Напомним, кандидаты, планирующие выдвинуться на выборы президента РФ, которые пройдут в марте 2018 года, должны подать документы в ЦИК не позднее 7 января для самовыдвиженцев и не позднее 12 января для представителей партий.
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