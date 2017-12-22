Из-за допинга Мутко отстранят от руководства российским футболом

Виталий Мутко может сложить полномочия руководителя РФС уже на следующей неделе. Согласно появившейся информации в СМИ, причиной этому стал допинговый скандал.

Действующий вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко может быть отстранён от руководства организацией. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

- 26 декабря объявят об отставке Мутко, - пишет издание. - Причиной этому стали допинговый кризис и последующее давление со стороны ФИФА.

Эту информацию косвенно подтверждает шеф отдела спорта «Московского комсомольца» Алексей Лебедев.

- Исполком РФС экстренно перенесли на понедельник, мне сказали. И, похоже, насчёт Мутко так и есть всё, - передаёт слова господина Лебедева корреспондент ИА «DixiNews».

По данным газеты, наиболее вероятный приемник Мутко - Алексей Сорокин, руководитель оргкомитета ЧМ-2018. Пока эту информацию официально не подтвердили. Сам Мутко может сохранить пост вице-премьера, став полпредом президента в ЦФО, однако все его спортивные полномочия будут сняты.