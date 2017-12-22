Зюганов после критики Путина отказался от президентских выборов

Геннадий Зюганов, скорее всего, не примет участие в выборах президента как кандидат от КПРФ. У партии уже есть другой человек для этой цели.

Депутат Государственной думы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин в эфире радио «Эхо Москвы» заявил о том, что председатель Коммунистической партии Геннадий Зюганов не будет участвовать в выборах президента 2018 года в качестве кандидата.

По словам господина Рашкина, вместо себя лидер КПРФ предлагает выдвинуть Павла Грудинина, руководителя ЗАО «Совхоз им. Ленина».

- Обсуждение продолжится в пятницу с участием самого Грудинина, потом будет совещание, пленум, в субботу выходим на съезд, - отметил Валерий Рашкин.

При этом Зюганов хоть и снимает свою кандидатуру, но примет участие в выборной кампании. Правда, пока неизвестно в роли кого, добавил Рашкин.

Напомним, ранее Геннадий Зюганов в эфире федерального телеканала жёстко раскритиковал действующего президента РФ Владимира Путина. В частности, лидеру коммунистов не понравилось, что Путин защищал правительство РФ, тогда как некоторые майские указы выполнены не были.