Финансы

Константин Большаков
22 Декабря, 2017 09:11

Новогодние каникулы за границей не светят миллионам россиян

Сотрудник ФССП в аэропорту.
Источник: r24.fssprus.ru
#судебныеприставы

#долги

#новыйгод
Москва, 22 Декабря - DIXINEWS.

Из-за долгов судебные приставы не выпустят на новогодние праздники из страны огромное количество людей. Дежурить в аэропортах они будут даже в ночь на 1 января.

Около 2 млн россиян не смогут покинуть страну на новогодних каникулах в связи с долгами, передаёт корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу ФССП.

- Около 1,9 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ действуют по состоянию на 1 декабря 2017 года, - рассказали в ведомстве. - Сумма задолженности превышает 1 трлн рублей.

Как отметили судебные приставы, в прошлом году ситуация была лучше - тогда не выездными оказались чуть более 900 тысяч человек, задолжавших 773 млрд рублей.

Что любопытно, в нынешнем Новом году сотрудники ФССП будут дежурить в крупных международных аэропортах, чтобы оказывать консультации гражданам, которые не смогут вылететь из страны из-за долгов.

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