Политика

Константин Большаков
21 Декабря, 2017 17:22

В Латвии уровняли солдат СССР и нацистской Германии

Советские солдаты времён Второй мировой войны.
Источник: fishki.net
#Латвия

#СССР

#Втораямировая
Москва, 21 Декабря - DIXINEWS.

В Прибалтике продолжают издеваться над памятью советских солдат, освободивших Европу от фашистов. В Латвии, к примеру, уже официально.

Депутаты Сейма Латвии приняли закон, согласно которому на территории страны уравниваются в правах как солдаты, принявшие участие в освобождении Прибалтики от немецких захватчиков (в большинстве своём это были военнослужащие Красной Армии Советского Союза), так и их противники, воевавшие на стороне нацистской Германии. Об этом сообщает «Russia Today». Теперь все они именуются «участниками Второй мировой войны».

- Закон о статусе участника Второй мировой войны был инициирован много лет назад ветеранами войны, и теперь наконец поддержан Сеймом, - написали в социальных сетях активисты одного из латвийских национальных объединений.

В сообщении также указывается, что таким шагом власти Латвии «оценивают вклад людей, боровшихся против тоталитарных режимов».

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