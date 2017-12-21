Армия и оружие

Константин Большаков
21 Декабря, 2017 14:11

В Кремле обеспокоены поставками летального оружия в Украину

Солдаты украинской армии.
Источник: news-front.info
#Украина

#оружие

#Песков
Москва, 21 Декабря - DIXINEWS.

В Кремле отреагировали на заявления Америки о поставке оружия в Украину. Российские власти считают, что это может вновь обострить конфликт на Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность того, что США могут поставлять летальное оружие в Украину. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», господин Песков считает, что это будет выгодно только силам, желающим возобновить кровопролитие на юго-востоке страны.

- Реакция Москвы хорошо известна - это лишний раз подогреет горячие головы националистов, которые хотят урегулировать конфликт в Донбассе силовым методом, - заявил Дмитрий Песков.

Песков также подчеркнул, что это абсолютно тупиковый путь. Напомним, ранее американские СМИ написали, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа одобрила продажу Украине летального оружия. Сумма контракта, якобы, превысила 41 млн долларов.

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