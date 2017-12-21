Власть

Константин Большаков
21 Декабря, 2017 07:56

Полтавченко прокомментировал отставку с поста губернатора Санкт-Петербурга

Георгий Полтавченко.
Источник: gov.spb.ru
#ГеоргийПолтавченко

#губернатор

#отставка
Санкт-Петербург, 21 Декабря - DIXINEWS.

Георгий Полтавченко рассказал, как относится к слухам о собственной отставке. Чиновник заверил, что ему не привыкать к подобным вбросам.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал о своём отношении к слухам о собственной отставке с высокого поста. По заявлению господина Полтавченко, они не соответствуют действительности, а сам чиновник даже не обращает внимания на подобные сплетни.

- Я человек спокойный, разного рода болтовня меня не выводит из равновесия, - сказал Полтавченко в интервью изданию «Петербургские Дневники».

Георгий Полтавченко подчеркнул, что главное - это развитие Санкт-Петербурга и реакция жителей на происходящее в городе. Пока что ситуация в этом плане стабильная, говорит губернатор. По данным соцопросов, 60% жителей Северной столицы уверены, что дела идут нормально.

- Это позитивный результат, следовательно, правительство Санкт-Петербурга и его глава работают неплохо, - резюмировал губернатор.

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