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Константин Большаков
21 Декабря, 2017 07:56
Полтавченко прокомментировал отставку с поста губернатора Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко.
Источник: gov.spb.ru
Санкт-Петербург, 21 Декабря - DIXINEWS.
Георгий Полтавченко рассказал, как относится к слухам о собственной отставке. Чиновник заверил, что ему не привыкать к подобным вбросам.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал о своём отношении к слухам о собственной отставке с высокого поста. По заявлению господина Полтавченко, они не соответствуют действительности, а сам чиновник даже не обращает внимания на подобные сплетни.
- Я человек спокойный, разного рода болтовня меня не выводит из равновесия, - сказал Полтавченко в интервью изданию «Петербургские Дневники».
Георгий Полтавченко подчеркнул, что главное - это развитие Санкт-Петербурга и реакция жителей на происходящее в городе. Пока что ситуация в этом плане стабильная, говорит губернатор. По данным соцопросов, 60% жителей Северной столицы уверены, что дела идут нормально.
- Это позитивный результат, следовательно, правительство Санкт-Петербурга и его глава работают неплохо, - резюмировал губернатор.
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