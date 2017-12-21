Собянин назвал причину увольнения глав сразу трёх районов Москвы

Столичный градоначальник рассказал, почему были уволены руководители районов города. Причины достаточно веские.

Накануне, 20 декабря, мэр города Москвы Сергей Собянин заявил об увольнении ряда подчинённых. Под раздачу попали главы трёх районов: Филёвского парка, Некрасовки и Ховрино. Спустя некоторое время господин Собянин озвучил причины, по которым все три чиновника покинули свои посты, сообщает корреспондент ИА «DixiNews».

- Они невнимательно относились к запросам жителей, - резюмировал мэр Москвы.

Как пояснил Сергей Собянин, конкретные причины его решения разные, но все они сводятся к одному - недовольству жителей территорий, которыми руководили уволенные госслужащие. Один из них не справился с ремонтом и содержанием дорог, второй держал в беспорядке дворы, а третий не смог наладить работу по вывозу и уборке мусора.