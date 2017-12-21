|
Константин Большаков
21 Декабря, 2017 07:03
США попросили Россию стать более серьёзной
Здание Госдепа США.
Источник: gazeta.ru
Москва, 21 Декабря - DIXINEWS.
Власти США озвучили, каких отношений хотят с Москвой. И это не мешает им вводить новые санкции против нашей страны.
В Госдепартаменте США заявили, что Америка собирается выстраивать стабильные отношения с Москвой. При этом, как отмечают в ведомстве, список Магнитского, запрещающий въезд в Соединённые Штаты многим высокопоставленных российским чиновникам, не должен помешать налаживанию контактов.
- Мы заинтересованы в стабильных и продуктивных отношениях с РФ, - отметили в Госдепе. - У нас имеются общие стратегические интересы, а если Россия более серьёзно начнёт относиться к благосостоянию и правам человека внутри своей страны, то превратится в ещё более эффективного партнёра.
Ранее в США объявили о расширении списка Магнитского. В него, например, попал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия