Соцсети взбесили издевательства Рогозина над собакой

Александр Вучич и Дмитрий Рогозин на эксперименте с таксой.

В соцсетях разгневались на Дмитрия Рогозина за жестокий эксперимент над собакой. Чиновник решил впечатлить сербского коллегу.

Пользователи социальных сетей крайне недовольны видеорепортажем «Пятого канала», где вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин проводит встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Чтобы впечатлить сербского лидера, российский чиновник решил продемонстрировать ему проект жидкостного дыхания, сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

Для показа выбрали таксу и бросили её в сосуд с жидкостью, насыщенной кислородом. При этом видно, что собака боится и дёргается. Эти кадры, где среди присутствующих есть и Дмитрий Рогозин, привели в гнев пользователей Рунета. Эксперимент назвали бесчеловечным и крайне жестоким.

- Это просто ад какой-то, - пишут в соцсетях россияне.

К счастью, собака, надышавшись экспериментальной жидкостью, осталась жива, хоть и раскашлялась. Сам Вучич заявил, что был впечатлён демонстрацией. Стоит отметить, что разработка жидкостного дыхания ведётся для помощи морякам подводных лодок, попавших в аварию, недоношенным детям и людям, получившим ожоги дыхательных путей.