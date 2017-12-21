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Константин Большаков
21 Декабря, 2017 06:51
Соцсети взбесили издевательства Рогозина над собакой
Александр Вучич и Дмитрий Рогозин на эксперименте с таксой.
Источник: iz.ru
Москва, 21 Декабря - DIXINEWS.
В соцсетях разгневались на Дмитрия Рогозина за жестокий эксперимент над собакой. Чиновник решил впечатлить сербского коллегу.
Пользователи социальных сетей крайне недовольны видеорепортажем «Пятого канала», где вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин проводит встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Чтобы впечатлить сербского лидера, российский чиновник решил продемонстрировать ему проект жидкостного дыхания, сообщил корреспондент ИА «DixiNews».
Для показа выбрали таксу и бросили её в сосуд с жидкостью, насыщенной кислородом. При этом видно, что собака боится и дёргается. Эти кадры, где среди присутствующих есть и Дмитрий Рогозин, привели в гнев пользователей Рунета. Эксперимент назвали бесчеловечным и крайне жестоким.
- Это просто ад какой-то, - пишут в соцсетях россияне.
К счастью, собака, надышавшись экспериментальной жидкостью, осталась жива, хоть и раскашлялась. Сам Вучич заявил, что был впечатлён демонстрацией. Стоит отметить, что разработка жидкостного дыхания ведётся для помощи морякам подводных лодок, попавших в аварию, недоношенным детям и людям, получившим ожоги дыхательных путей.
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