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Константин Большаков
21 Декабря, 2017 06:29
Задержание российского шпиона в Украине попало на видео
Задержание Станислава Ежова.
Источник: dixinews.ru
Киев, 21 Декабря - DIXINEWS.
В Сети опубликовано видео, на котором задерживают якобы российского шпиона в Украине. Подозреваемому грозит долгий тюремный срок.
В Интернете появилась видеозапись, где запечатлено задержание помощника главы правительства Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова. На записи видно, как Ежова в наручниках ведут под руки двое мужчин, вероятно, сотрудники СБУ.
В Службе безопасности Украины утверждают, что Ежов работал на российские спецслужбы и собирал данные о работе правительственных структур. При этом он выезжал с Гройсманом на все рабочие встречи за границей. В Киеве полагают, что Ежов передавал полученную информацию в РФ через электронные каналы связи, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».
- О деятельности задержано было известно давно, он находился под колпаком, - заявили в украинском кабинете министров.
Ежову предъявили обвинение по статье государственная измена. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
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