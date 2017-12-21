Задержание российского шпиона в Украине попало на видео

В Сети опубликовано видео, на котором задерживают якобы российского шпиона в Украине. Подозреваемому грозит долгий тюремный срок.

В Интернете появилась видеозапись, где запечатлено задержание помощника главы правительства Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова. На записи видно, как Ежова в наручниках ведут под руки двое мужчин, вероятно, сотрудники СБУ.

В Службе безопасности Украины утверждают, что Ежов работал на российские спецслужбы и собирал данные о работе правительственных структур. При этом он выезжал с Гройсманом на все рабочие встречи за границей. В Киеве полагают, что Ежов передавал полученную информацию в РФ через электронные каналы связи, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- О деятельности задержано было известно давно, он находился под колпаком, - заявили в украинском кабинете министров.

Ежову предъявили обвинение по статье государственная измена. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.