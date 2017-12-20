Назван лучший российский фильм 2017 года

На «Кинопоиске» определились с лучшим российским фильмов уходящего года. Победитель оказался весьма неожиданным.

На портале «Кинопоиск» составлен рейтинг российских кинолент по итогам 2017 года. Оценки выставляли сами пользователи сайта.

Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», набрав 7,52 балла, третье место заняла картина «Время первых». Этот фильм повествует о советских первопроходцах космоса, в нём сыграли Константин Хабенский и Евгений Миронов.

Вторую строчку занимает фильм «Салют-7», лента сумела набрать 7,53 балла. Главные роли исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Сюжет рассказывает о космонавтах, с которыми вдруг пропала связь. Действие также разворачивается в советские времена.

А первое место досталось драме под названием «Аритмия», фильм набрал 7,8 балла, оторвавшись от конкурентов. В нём сыграли Александр Яценко и Ирина Горбачёва. Лента повествует о враче «скорой помощи» Олеге, у которого из-за работы под откос идёт личная жизнь. Режиссёром «Аритмии» является Борис Хлебников («Короткое замыкание», «Долгая счастливая жизнь», «Некуда спешить» «День до» и другие работы).