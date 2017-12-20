Финансы

Константин Большаков
20 Декабря, 2017 16:50

Путин заморозил накопительную пенсию ещё на несколько лет

Президент РФ Владимир Путин.
Источник: tvc.ru
#Путин

#пенсия

#ПФР
Москва, 20 Декабря - DIXINEWS.

Российский лидер подписал указ о заморозке накопительной части пенсии. Действовать закон будет ещё несколько лет.

Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под документом, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до 2020 года. Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», ранее эту идею одобрили депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации.

- Данная мера сократит трансферт на обязательное пенсионное страхование из государственной казны в бюджет ПФР в 2020 году на 551 млрд рублей, - считают власти.

Напомним, заморозка накопительной части пенсии начала практиковаться с 2014 года, когда после присоединения к РФ Крыма были введены экономические санкции против нашей страны западными государствами. Ранее граждане могли распоряжаться средствами по своему усмотрению, формируя собственные пенсионные накопления или передавая деньги в часть страховой пенсии.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Кириенко ответил о возможности возглавить штаб Путина
Определены лучшие вопросы Путину на пресс-конференции
Зюганов жёстко раскритиковал Путина в эфире федерального канала
Читайте в рубрике:
Россиянам простят безнадёжные долги по налогам
На выборы президента России потратят миллиарды рублей
Стало известно о сроках увеличения пенсионного возраста в России

Власти Греции обещают последний год затягивания поясов
136 гражданских погибли в результате авиаударов в Йемене
Кандидаты не огурцы. Жириновский о выборах-2018
В Петрозаводске курильщики пытались избить активистов
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рост нижегородской промышленности в 2017 году составил 4,6%
Казань, 20 Декабря, 18:55.
Казанские власти усилят снегоуборочные работы на улицах города
Волгоград, 20 Декабря, 17:50.
Специалисты "ПСК" высказались об организации охраны имущества
Воронеж, 20 Декабря, 17:47.
Воронежские депутаты приняли бюджет на 2018 год
Пермь, 20 Декабря, 17:28.
У старого терминала пермского аэропорта снижена цена на парковку
Москва, 20 Декабря, 17:27.
Назван лучший российский фильм 2017 года
Нижний Новгород, 20 Декабря, 17:04.
ООО "Химпродмаркет" - команда профессионалов на рынке коагулянтов
Москва, 20 Декабря, 17:00.
Новые подробности о "Тольяттиазоте" или как миноритарии пытаются захватить завод
Москва, 20 Декабря, 16:50.
Путин заморозил накопительную пенсию ещё на несколько лет
Чайковский, 20 Декабря, 16:06.
Чайковский мясокомбинат открыл новый цех полуфабрикатов
Новосибирск, 20 Декабря, 16:00.
Военный оркестр Минобороны РФ выступил на сцене Новосибирска
Санкт-Петербург, 20 Декабря, 15:41.
Питерский депутат устроил рэп-батл с картонным Навальным (ФОТО)
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия