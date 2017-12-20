Путин заморозил накопительную пенсию ещё на несколько лет

Российский лидер подписал указ о заморозке накопительной части пенсии. Действовать закон будет ещё несколько лет.

Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под документом, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до 2020 года. Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», ранее эту идею одобрили депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации.

- Данная мера сократит трансферт на обязательное пенсионное страхование из государственной казны в бюджет ПФР в 2020 году на 551 млрд рублей, - считают власти.

Напомним, заморозка накопительной части пенсии начала практиковаться с 2014 года, когда после присоединения к РФ Крыма были введены экономические санкции против нашей страны западными государствами. Ранее граждане могли распоряжаться средствами по своему усмотрению, формируя собственные пенсионные накопления или передавая деньги в часть страховой пенсии.