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Константин Большаков
20 Декабря, 2017 15:41
Питерский депутат устроил рэп-батл с картонным Навальным
Выступление Андрея Анохина на площадке «Антиверсус».
Источник: dixinews.ru
Санкт-Петербург, 20 Декабря - DIXINEWS.
Популярность рэп-батлов, кажется, достигла своего апогея. Теперь при помощи речитатива начали проводить политические дискуссии.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин провёл рэп-батл против оппозиционера Алексея Навального. Господин Анохин в зарифмованном речитативе высказал все свои претензии к скандально известному политику, сообщает корреспондент ИА «DixiNews».
- Сплошное враньё и провокация, двойные стандарты, - такими видит методы Навального Анохин. - Он заявляет, что никто не идёт с ним на диалог, а когда дают площадку и приглашают на мероприятие - прячет голову.
Батл состоялся на площадке «Антиверсус». Но, ожидаемо, сам Алексей Навальный на мероприятие не пришёл. Поэтому Андрею Анохину в качестве оппонента досталась большая картонная коробка, на которой была приклеена фотография оппозиционера.
- На три вещи можно смотреть бесконечно: как ты баранами кличешь своих подопечных, как кинул с бабками своих фанатов беспечных, и как от Ксюши Собчак у тебя подгорает, конечно, - таковыми были примерно все панчи петербургского депутата.
Кто выиграл в батле - решить трудно из-за отсутствия второго участника, который, вероятно, и не знал о готовящемся состязании. Депутат же заявил, что готовился к встрече полтора месяца, и провёл её ради привлечения молодёжи.
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