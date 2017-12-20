Общество

Константин Большаков
20 Декабря, 2017 14:01

В ФСБ оправдали сталинские репрессии

Глава ФСБ Александр Бортников.
Источник: ria.ru
#ФСБ

#Сталин

#репрессии
Москва, 20 Декабря - DIXINEWS.

В ФСБ считают, что сталинские репрессии во многом были объективны. Некоторые жертвы тех времён действительно несли угрозу государства.

Руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников рассказал правительственному изданию «Российская газета» о собственном взгляде на времена сталинских репрессий во времена СССР. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», господин Бортников заявил об объективной стороне уголовных преследований.

- Многие данный период связывают с массовой фабрикацией обвинение, но архивы говорят о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, известных открытых процессов, - подчеркнул глава ФСБ.

Отметив, что не хочет никого обелять, Александр Бортников сказал, что множество фигурантов уголовных дел тех времён - партийный чиновники и руководители правоохранительных органов, погрязшие в произволе, самосуде и коррупции.

Продолжая эту тему, руководитель спецслужбы заявил, что репрессии связаны в первую очередь не с именем Иосифа Сталина, а с генкомиссаром безопасности Николаем Ежовым. Последний был казнён в 1940 году, его сменил Лаврентий Берия, который повысил качество работы спецслужб, считает Александр Бортников.

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