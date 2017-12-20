Россиянам простят безнадёжные долги по налогам

В Госдуме работают над документом, который позволит простить задолженности по налогам. Ранее эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

В Комитете Государственной думы РФ по бюджету и налогам одобрили поправки в Налоговый кодекс, позволяющие избавить граждан от налогов, признанных безнадёжными. 20 декабря этот документ рассмотрят депутаты нижней палаты парламенты.

Как рассказал один из авторов предложения, руководитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, эти поправки могут заработать уже с начала 2018 года.

- Это поправки в Налоговый кодекс должны осуществить поручения президента, - отметил господин Макаров. - Они могут заработать в кратчайшие сроки, с 1 января будущего года.

Как сказано в законопроекте, в число безнадёжных долгов войдут задолженности граждан по имущественным налогам и долги бизнесменам, не считая налоги на добычу нефти, газа, угля и др. полезных ископаемых, акцизов и таможенных сборов, образовавшихся по состоянию на начало 2015 года.