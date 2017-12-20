Политика

Константин Большаков
20 Декабря, 2017 10:23

26 стран отказались признать Россию оккупантом

Постпред Украины в ООН.
Источник: 112.ua
#ООН

#Украина

#Крым
Москва, 20 Декабря - DIXINEWS.

В ООН в очередной раз пытаются обвинить РФ в силовом захвате Крымского полуострова. Однако сразу три десятка стран выступили против этого.

В генеральной ассамблее ООН принята резолюция, которая осуждает «нарушения прав человека в Крыму» и якобы незаконное присоединение полуострова к Российской Федерации. Кроме того, прошло голосование за признание России «оккупационной страной, которая временно захватила часть Украины и Севастополь». Эта инициатива исходила от Киева и ещё 30 стран.

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», против этой инициативы выступили сразу 26 государств, с которыми у Москвы доброжелательные отношения. Речь идёт о самой РФ, Белоруссии, Армении, Казахстане, Таджикистане, Китае, Кубе, Северной Корее, Сербии, Узбекистане, ЮАР и др. Но за принятие документа, предложенного Украиной, высказались намного больше - сразу 70 государств, ещё 76 воздержались.

Результаты голосования были опубликованы в Интернете представителями украинской миссии в ООН.

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