26 стран отказались признать Россию оккупантом

В ООН в очередной раз пытаются обвинить РФ в силовом захвате Крымского полуострова. Однако сразу три десятка стран выступили против этого.

В генеральной ассамблее ООН принята резолюция, которая осуждает «нарушения прав человека в Крыму» и якобы незаконное присоединение полуострова к Российской Федерации. Кроме того, прошло голосование за признание России «оккупационной страной, которая временно захватила часть Украины и Севастополь». Эта инициатива исходила от Киева и ещё 30 стран.

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», против этой инициативы выступили сразу 26 государств, с которыми у Москвы доброжелательные отношения. Речь идёт о самой РФ, Белоруссии, Армении, Казахстане, Таджикистане, Китае, Кубе, Северной Корее, Сербии, Узбекистане, ЮАР и др. Но за принятие документа, предложенного Украиной, высказались намного больше - сразу 70 государств, ещё 76 воздержались.

Результаты голосования были опубликованы в Интернете представителями украинской миссии в ООН.